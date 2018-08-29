В Пентагоне сообщили, когда американские войска покинут Сирию

Американские власти приступят к выводу войск с территории Сирии при двух условиях.

Как сообщил начальник военного ведомства США Джеймс Мэттис, это произойдет в том случае, если будет полностью разгромлено запрещенное в России "Исламское государство" и произойдет ускорение Женевского процесса.

Также глава Пентагона отметил, необходимо подготовить местные вооруженные силы, чем в настоящий момент занимаются американские специалисты. Лишь после этого Вашингтон начнет сокращать свое военное присутствие в Сирии, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, США сообщили о планах нанести новый "более мощный" удар по Сирии из-за якобы готовности властей использовать химоружие при освобождении территорий, контролируемых террористами.