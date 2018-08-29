Пакистан может купить китайские истребители пятого поколения

Китай наращивает производство истребителя "Цзянь" J-20, рассматриваемого в качестве конкурента американскому F-22. Он уже принят на вооружение и, как сообщает портал "Фэнхуан синьвэнь", компания "Чэньфэй" задействовала для изготовления самолётов этого типа четыре производственные линии, которые при полной загрузке смогут выпускать примерно 40 J-20 в год.

В 2017 г. Индия вышла из совместного с Россией проекта создания истребителя пятого поколения, а экспортные заказы на F-22 распределены на несколько лет вперёд, таким образом, если Индия даже закажет их прямо сейчас, то не сможет получить в ближайшем будущем. "Фэнхуан синьвэнь" приходит к выводу о том, что у Пакистана нет альтернативы J-20 на ближайшие 15 лет.

По данным портала Sina.com, Исламабад пригрозил купить китайские истребители после того, как Вашингтон отказался предоставлять Пакистану финансовую поддержку. Хотя Соединённые Штаты не отменили поставку шести истребителей F-16 общей стоимостью в 700 млн долларов, они отозвали своё предложение о кредите до тех пор, пока Пакистан не "изменит поведение" и не прекратит поддерживать терроризм.

Истребители F-16 поставлялись Пакистану с 1980-х гг., однако отношения Исламабада и Вашингтона значительно ухудшились после терактов 11 сентября. Хотя обе страны участвуют в борьбе с террористами, в Соединённых Штатах часто обвиняют пакистанскую сторону в поддержке талибов. Неназванный офицер ВВС Пакистана заявил, что для гарантии поставок стране стоит переориентироваться на технику из Китая или России. Сейчас рассматриваются три варианта возможной замены американских истребителей – российские Су-35, китайские J-10 и J-20.

Сейчас все эти истребители используются для перевооружения ВВС НОАК, однако уже появляются спекуляции о возможной поставке J-20 на экспорт в Пакистан. В таком случае пакистанские ВВС смогут получить подавляющее превосходство над индийскими, на вооружении которых находятся российские Су-30 и французские "Рафали".

Индия совместно с Россией работала над созданием истребителя пятого поколения FGFA на базе российского Т-50 (ПАК ФА). Однако, в прошлом году индийская сторона неожиданно заявила о том, что будет продолжать работу над проектом только в случае, если ей будут переданы все технологии. Усиление же китайскими самолётами ВВС вероятного противника может подтолкнуть Дели к возобновлению сотрудничества с Москвой.

Редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с Накануне.RU рассказал, что Индия сама не сможет разработать истребитель пятого поколения, а что касается американских истребителей, то их поставки будут сопровождаться "абсолютно грабительскими условиями", и Индия никогда не получит возможность для полного трансферта всего объёма документации и исходных кодов. Поэтому возобновление совместного проекта по разработке истребителя пятого поколения – это единственная возможность для Индии выдержать гонку вооружений с Китаем.