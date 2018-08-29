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Выборы в гордуму Екатеринбурга: политологи рассказали о партиях-фаворитах и аутсайдерах
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праймериз, Единая Россия, кабинка для голосования (2014) | Фото:

До выборов в гордуму Екатеринбурга осталось меньше двух недель, между тем, сами партии и политологи уже строят предположения, каких результатов стоит ожидать, тем более что с гонки выбыли два заметных игрока - "Партия пенсионеров" и "Гражданская платформа", повысив тем самым шансы остальных участников, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению директора департамента политологии и социологии УрФУ, профессора Анатолия Меренкова, представители популярных партий, тех, которые часто находятся на слуху, имеют больше шансов набрать высокий процент голосов избирателей. Однако он не исключает победу любой из партий, если их представители будут ориентироваться непосредственно на своего избирателя.

"Партии, которые представлены в Госдуме, имеют больше вероятность того, что их кандидаты пройдут выше, чем новые люди, о которых мы первый раз слышим, поскольку эти партии на слуху. И второй момент заключается в том, что фактически люди не имеют такой достаточно развернутой информации о тех кандидатах в депутаты, которые сейчас развесили свои фотографии по городу. По сути, эта информация ложится на неподготовленную почву, потому что человек не видит разницы между этими портретами. Если нет непосредственной работы с определенной категорией избирателей, то вероятность того, что эти кандидаты пройдут, весьма низкая", - пояснил Накануне.RU политолог.

агитационные листовки, объявления(2018)|Фото: екатеринбург.рф

Он также дал прогноз на предстоящие выборы. Лидирующую позицию, по его мнению, займет "Единая Россия", но голосов у этой партии будет не так много, как они ожидают, меньше, чем на президентских выборах. Также политолог считает, что коммунисты, если не будут первыми, то обязательно займут второе место.

"На втором месте, по моему мнению, будет партия КПРФ, а вот на третьем может быть определенная борьба между ЛДПР и "Справедливой Россией". У "Яблока" шансов практически ноль, а ближе к нулю все-таки находится ЛДПР, у них низкая вероятность войти в лидирующую тройку. Тут существует некая усталость, что это партия одного человека", - добавил Анатолий Меренков.

Однако другой политический эксперт, руководитель Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин ставит ЛДПР на второе место. По его мнению, коммунисты и "СР" также смогут побороться за "серебро".

Между тем, политические партии настроены оптимистично. "Единая Россия" не готова терять позицию лидера. Как заявили Накануне.RU в региональном отделении партии, "ЕР" всегда работала на победу, так работает и в этот раз.

Однако коммунисты готовы с этим поспорить. Как рассказал Накануне.RU первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, они рассчитывают побороться с "единороссами" за первое место.

"Мы рассчитываем бороться за первое место, причем это не бравада какая-то, а наша социология, которую мы делаем. "Единая Россия" в лучшем случае на уровне 20% держится сейчас, а мы, в свою очередь, к этим 20% сейчас практически вплотную приблизились по своему рейтингу", - рассказал Ивачев.

Он также добавил, что в борьбе за место в гордуме одним из важных моментов является соблюдение всех законов на выборах. Речь идет о так называемых "криминальных выборах", когда совершаются нападения на их участников, а также о возможных подкупах избирателей или незаконной агитации.

"Если у нас будут проведены выборы честно, не будет подкупов, не будет прозвонов, которые сейчас массово начались по телефонам с информацией о том, что КПРФ снимается с выборов, то в принципе мы можем претендовать даже на первое место. Что касается мандатов, то с учетом даже самых плохих результатов у нас будет и 4, и 5 мандатов", - прокомментировал депутат.

бюллетень, голосование, Украина, выборы(2014)|Фото:

Представители свердловского отделения партии "Яблоко" на лидирующие позиции по результатам голосования не рассчитывают, но делают положительные для партии прогнозы.

"Мы считаем, что у нас очень хорошие шансы для того, чтобы провести в думу 2-3 кандидатов, может, дальше больше. Потому что, во-первых, участников не так много, во-вторых, у нас изменилась ситуация в плане политических предпочтений граждан, в-третьих, и самое главное, мы ведем активную агитационную компанию, наш список состоит из узнаваемых лиц, которые имеют большой вес и популярность в Екатеринбурге", - рассказала Накануне.RU представитель партии "Яблоко", кандидат в гордуму Ирина Скачкова.

Отметим, что на данный момент в выборах в гордуму Екатеринбурга участвуют всего пять партий – это "Единая Россия", КПРФ, Яблоко", ЛДПР, "Справедливая Россия". Получить комментарий от последних двух нам не удалось.

Ранее избирком аннулировал список кандидатов от "Гражданской платформы", так как больше половины списка добровольно отказались участвовать в выборах. Кроме того, по решению суда, политическую борьбу за место в гордуме прекратила "Партия пенсионеров". Разумеется, это увеличивает шансы остальных участников гонки.

По мнению политолога Анатолия Гагарина, избиратели, которые планировали проголосовать за "Гражданскую платформу", могут отдать предпочтение "Яблоку", из-за чего партия сможет рассчитывать на 1-2 мандата максимум. А что касается снятия с выборов "пенсионеров", то их голоса, скорее всего, разделятся между "СР", КПРФ и ЛДПР, считает политолог.

Напомним, выборы пройдут 9 сентября, половина мандатов из 36 будет разыграна в одномандатных округах, другая половина определится по партийным спискам.

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29.08.2018 07:37 Мск | Александра Рогалина
09:37 Екб

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Выборы в гордуму Екатеринбурга: политологи рассказали о партиях-фаворитах и аутсайдерах
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