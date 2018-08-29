Свидетель по делу пермского "отрицателя холокоста" рассказал о дискуссии в Израиле вокруг числа пострадавших евреев

В Перми продолжается рассмотрение дела активиста Романа Юшкова, которому вменяют "отрицание холокоста". На заседании 28 августа допросили 10 лет живущего в Израиле еврея Владимира Саваровского. Он объяснил, что в стране активно дискутируют о числе жертв холокоста, передает корреспондент Накануне.RU.

Сам подсудимый рассказал Накануне.RU, что, согласно показаниям Саваровского, разные силы – ашкенази, сефарды, левые, правые, разные партии, общественно-политические группы – называют различные цифры: кто-то в Израиле вообще отрицает холокост в его широком понимании, а кто-то говорит о 12 млн еврейских жертвах.

"После его показаний судья отказал в представлении этого свидетеля присяжным. Мы с адвокатами заявили ходатайство о приобщении к делу фрагмента протокола допроса коменданта Освенцима Рудольфа Гесса, единственного в нюрнбергском приговоре заявившего о 6 млн еврейских жертв. Мы объяснили, что документ необходим для лучшего понимания того, что в приговоре является установленным фактом, а что – показанием свидетеля. Судья приобщать к делу протокол допроса отказался", – уточнил Юшков.

Рассмотрение продолжится 29 августа в 10.00. Активист полагает, что уже в середине следующей недели может быть вынесен приговор.

Напомним, дело в отношении активиста заведено по подозрению в возбуждении ненависти или вражды и в реабилитации нацизма. По словам Юшкова, причины преследования – его общественная деятельность. Он склонен связывать появление дела со своей позицией против общины "Хабад Любавич".