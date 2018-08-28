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Новости
28.08.2018 19:31 Мск (21:31 Екб)
политика | В России
Минэкономики в своей "стратегии" потеряло несколько регионов
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(2018) | Фото:

Общественная палата РФ не обнаружила смысла и конкретики в проекте стратегии пространственного развития до 2025 г. Эксперты раскритиковали документ "ребят" из Министерства экономического развития за бессодержательность, небрежность и стремление "скукожить" территорию страны. Сегодня проект стратегии Минэкономразвития прошел общественные слушания в ОП РФ, передает корреспондент Накануне.RU.
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Опубликованный Минэкономразвития "документ государственной важности" – проект стратегии пространственного развития до 2025 г. – эксперты посчитали недоразумением. Участники слушаний со снисхождением отнеслись к проделке "ребят" (именно так они называли авторов документа) из министерства, пожурили их за спешку, незнание демографической ситуации, невнимательность к деталям и пренебрежение к богатству России – ее территории.

"Мы должны подходить к обсуждению таких серьезных документов со стороны людей, как будет жить народ? Общественная палата должна быть на стороне людей. Сказать людям, что вы лишние и вам надо переселяться в большие города, для нас было бы очень неудобно", - так открыл дискуссию модератор обсуждения, секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

Напомним, что в основе стратегии Минэкономразвития – идея о том, что в России недостаточно "центров экономического роста" и распределены они неравномерно, поэтому к 2025 г. нужно создать условия для появления 35-40 таких "очагов". Сейчас городов, вносящих значительный вклад в экономический рост, 24. К ним стекается большая часть населения страны. Если размножить такие полюса, россияне распределятся по территории равномерно, утверждают в ведомстве.

Чиновники предложили поделить страну на 16 макрорегионов, которые связаны социально-экономическими отношениями. До сих пор было принято выделять два макрорегиона – Дальний Восток и Северный Кавказ. В дополнение к ним планируется выделить еще 12: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

(2018)|Фото:

"Мы постарались уйти дальше административных границ, уделили большое внимание другим аспектам – выделили типы территорий, выделили крупные города, составляющие агломерации, они во многом являются драйверами развития", - рассказал исполняющий обязанности директора департамента планирования территориального развития Минэкономразвития Алексей Елин.

В ноябре стратегия должна быть утверждена, а сейчас Минэкономразвития работает над планом реализации. В опубликованном документе никаких конкретных шагов по пространственному развитию нет, заметили участники слушаний.

Коллега Елина Дмитрий Землянский подчеркнул, что стратегия должна дать ответ на вопрос, как остановить "сверхконцентрацию" населения и межрегиональное неравенство в доступе к социальным услугам. Миллион человек в России живет в населенных пунктах без "скорой помощи", заметил он.

Люди по-прежнему стремятся переехать в Москву и Санкт-Петербург. "Только 15% тех жителей Красноярского края, которые хотели бы переехать, хотят переехать в Красноярск. Остальные хотят в Москву и Санкт-Петербург, значит, Сибирь будет терять население и дальше", - обреченно заявил Землянский.

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года(2018)|Фото: Минэкономразвития

Но что сделать, чтобы остановить эту тенденцию, документ умалчивает.

"В стратегии нет ни одного критерия достижения целей!" – возмутились эксперты в зале.

Стратегия написана общими словами, в каждом разделе по-новой перечисляются одни и те же проблемы, но нигде не говорится, что именно надо с ними делать, заметил член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.

Более того, авторы приписали некоторым субъектам специализации, которые им не свойственны и забыли актуализировать данные.

"Перечислено, на чем должен специализироваться Чукотский автономный округ – на добыче полезных ископаемых, оленеводстве, рыболовстве. А северный морской путь где? Главное, что будет делать Чукотка – обслуживать северный морской путь!" – сказал академик.

Раньше в Правительстве работали более компетентные специалисты, строго заметил Данилов-Данильян.

Документ не отвечает на вопрос, где возможно развитие промышленного производства и науки, и что для этого нужно сделать, добавил аудитор Счетной палаты Юрий Росляк.

"Проект носит декларативный и описательный характер. Расчетов нет, системы развития территорий и требований к ней не предусмотрено. В результате получается декларация о намерениях", - сказал он.

Минэкономразвития обесценило пространство, посчитав его сомнительным богатством и предложив "схемы пространственного сжатия", отметил академик РАН Борис Порфирьев.

Заместитель руководителя межведомственного координационного центра института социально-политических исследований РАН Александр Пискунов назвал предложенную Минэкономразвития схему расчлененкой и сорвал аплодисменты после своего выступления.

"Вы можете заниматься имплантацией стимулированием отдельных органов и шунтировать каналы – организм не выживет. Если вы не понимаете, что это за организм. Не понимаете, храм, сортир или трактир вы собираетесь строить. Если у вас нет образа страны в будущем, это бессмысленно… Единственный продукт этой стратегии – легитимизация полномочий на строительство отдельных объектов инфраструктуры", - заявил Пискунов.

(2018)|Фото:

Архитектора Андрея Бокова удивило безразличие Минфина к стратегии Минэкономразвития, ведь вопрос финансирования регионов – в их ведении.

Сам документ, по его мнению, построен по принципу "чтоб все как у людей", а этого мало. За 20 лет в России не осталось методики подготовки стратегий, поэтому их пишут "носители фрагментарного сознания", которые не учитывают генпланы, схемы техпланирования и другие статусные документы, пояснил архитектор.

Без внимания авторов стратегии остались и некоторые регионы. Валерий Фадеев заметил, что среди регионов нет Курской и Белгородской областей. Он пошутил, что теперь губернатору Белгородской области Евгению Савченко придется взрывать четырехполосные дороги в райцентры, потому что такому субъекту это "не по статусу".

А некоторые области "фрагментарное сознание" Минэкономразвития объединило в макрорегионы без какой-либо логики.

Председатель Общественной палаты Вологодской области Ольга Данилова удивилась, почему ее вотчина оказалась в одной связке с Республикой Коми, Архангельской областью и Ненецким округом, расстояние до которых превышает 1 тыс. км., хотя экономические связи у региона только с Москвой, находящейся в 450 км езды.

"Это было чрезвычайно содержательное обсуждение, которое показало, что, кажется, у нас сегодня нет проекта стратегии пространственного развития. Не сомневаюсь, что этот проект будет утвержден, но это не будет значить ничего, как и многие другие стратегии, которые утвердили и поставили на полку", - подытожил Валерий Фадеев, обвинив в просчетах чиновников бюрократию.

Секретарь Общественной палаты напомнил, что в 2012 г. была принята стратегия развития пенсионной системы, которая также "легла на полку".

Другие новости по темам: стратегия пространственного развития, минэкономразвития, регион, субъект, центр экономического роста, оп рф
28.08.2018 19:31 Мск | Анна Смирнова
21:31 Екб

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Минэкономики в своей "стратегии" потеряло несколько регионов
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