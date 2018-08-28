Украина готова разорвать Договор о дружбе с Россией, - Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел подготовить необходимый пакет документов для расторжения Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом он написал в Twitter.

Он возложил вину на Россию за то, что договор "уже давно стал анахронизмом".

По его словам, в настоящее время Киев "достаточно подготовлен и юридически защищен" перед последствиями разрыва договора. В ближайшее время Порошенко ожидает от МИД Украины необходимый пакет документов.

"Порошенко продолжает свою миссию разрушителя... В договоре признаются территориальная целостность и границы Украины. В случае его разрыва Россия освобождается от всех обязательств", – подчеркнул председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан президентами двух стран 31 мая 1997 года. После воссоединения Крыма с Россией на Украине постоянно звучат призывы его расторгнуть. Для Порошенко это может стать одним из предвыборных козырей.

В апреле Порошенко обещал, что Украина частично приостановит Договор о дружбе с Россией.