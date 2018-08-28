Телеканалы покажут обращение Путина о "пенсионной реформе" в 12.00 мск в среду

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информировал о времени трансляции телеобращения Владимира Путина, в котором он объявит свою позицию по пенсионной "реформе", передает МИА "Россия сегодня".
Так, телеканалы покажут соответствующее обращение главы государства в 12.00 мск 29 августа.
По данным СМИ, каналы отведут на него 35 минут эфирного времени.
Напомним, ранее сообщалось, что президент может объявить о смягчении пенсионной "реформы". Как сообщало Накануне.RU, на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске Путин заявил, что озвучит свою позицию по этому вопросу "в ближайшее время". В частности ранее президент заявил, что правительство исходило из жестких экономических условий при формировании изменений в пенсионном законодательстве.