Путин назначил Михаила Богинского главой СУ СК по Свердловской области на пять лет

Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС. Соответствующий указ об увольнении прежних и назначении новых сотрудников опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности от занимаемой должности освобожден замминистра МЧС Владлен Аксенов.

Указом от должности освобожден также начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Сергей Ляшенко.

Кроме того, глава следственного управления СКР по ХМАО-Югре Анвар Ахметзянов также лишился своей должности.

К примеру, в Кемеровской области сразу два генерала лишились своих должностей - уволены глава СУ СКР по региону Сергей Калинкин и замначальника ГУ МВД по области Игорь Коршунов.

Также посты оставили чиновники различных ведомств в Томской, Саратовской, Ульяновской, Мурманской, Омской и других областях, Приморском и Краснодарском краях, а также в ряде других регионов.

Этим же указом Путин произвел ряд назначений в указанные региональные ведомства. Так, полковник полиции Александр Постовалов назначен замначальника ГУ МВД по Свердловской области. А генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский на пятилетний срок назначен главой СУ СКР по Свердловской области.

Также на пять лет, согласно указу, следственное управление СКР в Тюменской области возглавит генерал-майор юстиции Александр Кубляков, а Виталий Лопин на этот же срок назначен прокурором Челябинской области. Кроме того, должность руководителя Уральского следственного управления на транспорте СКР займет Петр Решетников.

Произведены назначения и в ряде других регионов страны.