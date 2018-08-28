Украина готовит России "несколько очень неприятных сюрпризов" на Генассамблее ООН

Украина готовит ряд неприятных для России инициатив на Генеральной ассамблее ООН, которая откроется 18 сентября в Нью-Йорке. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Он не стал их озвучивать, но пообещал, что "их [россиян] ждет несколько очень неприятных сюрпризов". Инициативы будут касаться Крыма, Донбасса, а также так называемой "милитаризации Крыма".

Ельченко уверяет, что украинцы будут "приятно удивлены, равно как и неприятно удивлена ​​российская делегация".

На заседании Генассамблеи ООН планирует выступить украинский президент Петр Порошенко. По словам Ельченко, он поднимет вопрос "голодомора", "политзаключенных", введения войск под эгидой ООН в Донбасс.

Последняя тема стала год назад одной из главных для Порошенко.