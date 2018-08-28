Россия и Ботсвана подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Россия и Ботсвана пописали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Документ подписан по итогам состоявшейся сегодня встречи замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны, юстиции и безопасности Республики Ботсвана Шо Кгати.

"Стороны обсудили состояние военного и военно-технического сотрудничества, а также основные направления дальнейшего развития отношений между оборонными ведомствами двух стран", - говорится в сообщении ведомства.