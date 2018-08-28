Водитель большегруза был пьян. На Южном Урале возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором два человека погибли и семь пострадали

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с большегрузом и фургоном, в котором два человека погибли и еще семь пострадали. Водитель МАЗа был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, авария произошла вчера 27 августа на 9 км автодороги Бишкиль – Варламово. Водитель МАЗа совершил наезд на стоящий фургон "Фольксваген Крафтер". В результате ДТП пострадали девять человек, которые находились в фургоне, в том числе и водитель. Две женщины позже скончались.

Водителя МАЗа задержали и доставили в полицию. У мужчины выявлено состояние алкогольного опьянения. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.