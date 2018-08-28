Порядка 1,5 тысяч российских туристов не могут вылететь из Болгарии в Россию из-за спора посредника с туроператором "Турово"

Порядка 1,5 тыс. российских туристов столкнулись с невозможностью воспользоваться оплаченной авиаперевозкой из Болгарии обратно в Россию в последней декаде августа, сообщили Накануне.RU в Ростуризме.

Данная ситуация возникла из-за спора двух хозяйствующих субъектов – ООО "Турово" и ООД "Ной Травел". В частности последняя компания, выступающая посредником между российскими участниками рынка и авиакомпанией Bulgaria Air, 24 августа прекратила сотрудничество с "Турово" в рамках чартерной программы из-за задолженности у российской компании задолженности перед болгарским контрагентом. "В результате такого решения авиабилеты, уже оплаченные россиянами, были повторно пущены в продажу", - говорится в сообщении.

В настоящее время Ростуризм смог решить вопрос с возвращением организованных детских туристических групп, которое осуществляется за счет "Ной Травел" - в Россию вернулись более 100 детей, еще 24 ребенка будут вывезены 31 августа 2018 года.

В ведомстве считают, что спор между хозяйствующими субъектами не должен отражаться на туристах. "Потребителям, безусловно, должны быть в полном объеме оказаны оплаченные ими услуги, а разногласия должны быть урегулированы в суде после завершения чартерной программы", - отметили в Ростуризме.

Кроме того, Федеральное агентство по туризму указывает на необходимость изменения сложившейся системы оказания услуг авиаперевозки российским туристам, отправляющимся в турпоездку в Болгарию. В частности призывает отказываться от услуг посредников, которые не защищают интересы туристов и создают предпосылки для удорожания услуг и неисполнения обязательств перед потребителями.

Как сообщало Накануне.RU, ранее петербургский туроператор "Аврора БГ" объявил о сворачивании летних чартерных программ в Болгарию и Черногорию начиная со 2 июля 2018 года.

Напомним, крупный туроператор "Натали турс" с 30 июня отменил чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион. Отмену чартеров компания объяснила низкими финансовыми показателями.