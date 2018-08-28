На Южном Урале заведующего отделением больницы приговори к штрафу за освобождение от призыва на военную службу

Заведующего отделением больницы Троицка Алексея Панасенко приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей за получение взятки за незаконное освобождение от призыва на военную службу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В мае прошлого года Панасенко выполнял обязанности врача, руководящего работой по освидетельствованию призывников в городской призывной комиссии. Через посредника от представителя призывника он получил 120 тысяч рублей. За это он выдал медицинское заключение о заболевании, препятствующем прохождению воинской службы, которого у призывника не было.