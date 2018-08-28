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"Это будет иметь юридические последствия". "Гражданская платформа" открестилась от поддержки свердловского "Яблока"
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партия Яблоко (2013) | Фото:susanin.udm.ru

Федеральное руководство партии "Гражданская платформа" официально заявило, что не поддерживает решение свердловского отделения. Об этом говорится в опровержении председателя федерального политического комитета партии Рифата Шайхутдинова, передает корреспондент Накануне.RU
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Напомним, что 27 августа избирательная комиссия Екатеринбурга приняла решение об аннулировании списка кандидатов от "Гражданской платформы", потому что 27 человек добровольно отказались от участия в выборах в гордуму уральской столицы. Этот шаг облегчает выборы местному отделению "Яблока".

В официальном заявлении "Гражданской платформы" говорится, что экс-кандидат от "ГП" в Екатеринбурге Александр Шадрин не может делать подобные заявления от имени партии, так как не имеет для этого полномочий и никак к ней не относится.

"Политическая партия "Гражданская платформа" не поддерживает партию "Яблоко" ни на федеральном, ни на уровне субъектов Российской Федерации, тем более в Свердловской области", - сообщается в документе.

Также там отмечается, что этот инцидент будет иметь юридические последствия, потому что партии нанесен политический ущерб и избирателей ввели в заблуждение.

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28.08.2018 16:04 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:04 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.08.2018 15:15 Мск
Партию "Гражданская платформа" сняли с выборов в Екатеринбурге

Ранее 25.08.2018 07:51 Мск
В Екатеринбурге снимают с выборов бывшую "ройзмановскую" партию








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"Это будет иметь юридические последствия". "Гражданская платформа" открестилась от поддержки свердловского "Яблока"
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