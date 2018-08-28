"Это будет иметь юридические последствия". "Гражданская платформа" открестилась от поддержки свердловского "Яблока"

Федеральное руководство партии "Гражданская платформа" официально заявило, что не поддерживает решение свердловского отделения. Об этом говорится в опровержении председателя федерального политического комитета партии Рифата Шайхутдинова, передает корреспондент Накануне.RU

Напомним, что 27 августа избирательная комиссия Екатеринбурга приняла решение об аннулировании списка кандидатов от "Гражданской платформы", потому что 27 человек добровольно отказались от участия в выборах в гордуму уральской столицы. Этот шаг облегчает выборы местному отделению "Яблока".

В официальном заявлении "Гражданской платформы" говорится, что экс-кандидат от "ГП" в Екатеринбурге Александр Шадрин не может делать подобные заявления от имени партии, так как не имеет для этого полномочий и никак к ней не относится.

"Политическая партия "Гражданская платформа" не поддерживает партию "Яблоко" ни на федеральном, ни на уровне субъектов Российской Федерации, тем более в Свердловской области", - сообщается в документе.

Также там отмечается, что этот инцидент будет иметь юридические последствия, потому что партии нанесен политический ущерб и избирателей ввели в заблуждение.