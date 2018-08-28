В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС построят этнодеревню

В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году создадут этнодеревню. Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский на очередном заседании Совета по реализации государственной национальной политики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Уже принято решение о создании этнодеревни, которая познакомит гостей саммитов ШОС и БРИКС с культурой и бытом народов, населяющих Южный Урал. Считаю, необходимо задействовать потенциал национально-культурных объединений при подготовке этих крупнейших международных мероприятий. Нам очень важно понять, как можно интересно, но в то же время коротко и доступно рассказать о достопримечательностях Челябинской области нашим гостям", - подчеркнул глава области.

Также на заседании обсудили меры господдержки общественных национально-культурных объединений. Как единодушно отметили члены Совета, наиболее востребованной формой госсподдержки некоммерческих организаций является финансовая. Так, в прошлом году софинансирование из областного бюджета получили такие мероприятия, как конкурс "Татарочка", областной детский праздник "Сабантуйная мозаика", научно-практическая конференция "Геноцид в 21 веке". В 2018 году средства выделены на проведение конкурса на лучшее прочтение стихов татарского поэта Мусы Джалиля, издание газет на национальных языках, Славянский научный собор, Парад дружбы народов и др.