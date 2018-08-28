Областной избирком отказал свердловским коммунистам в регистрации инициативной группы для пенсионного референдума

Избирательная комиссия Свердловской области отказала региональному отделению КПРФ в регистрации инициативной группы для сбора подписей в поддержку референдума против пенсионной реформы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В Облизбиркоме считают, что такая инициатива не имеет смысла. По словам председателя ОИК Валерия Чайникова, формулировка КПРФ тождественна зарегистрированной ранее подгруппы, в связи с чем "имеется основание для отказа в ходатайстве о регистрации инициативной подгруппы КПРФ".

"Облизбирком принял решение отказать КПРФ в регистрации инициативной группы по проведению референдума на основании того, что ранее уже была создана аналогичная группа. Я напомню, студент-ОНФовец Лев Пальцев и близкий к власти адвокат Татьяна Санжикова сумели провести собрание в тайне от всех, обойдя даже вторую в стране парламентскую партию. К этой группе и действиям избиркома у нас масса вопросов. Будем задавать их уже в суде", - пишет первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

Напомним, две недели назад свердловские коммунисты провели собрание региональной инициативной группы по сбору подписей за проведение референдума по пенсионной "реформе". КПРФ предложила следующую формулировку вопроса, одобренную ЦИК: "Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет) повышаться не должен?" Тогда протокол собрания сдали в ОИК для регистрации инициативной группы.

Однако раньше, чем КПРФ, в избирком обратились уполномоченные представители другой региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума с ходатайством о регистрации. Они указали следующий вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум: "Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?"