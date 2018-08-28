Украинцы хотят реинтеграции Донбасса с урезанными правами, - опрос

Украинцы в целом не поддерживают полноценную реинтеграцию Донбасса, подразумевая в той или иной форме ущемление его прав. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, представленные "Кальмиусской группой" - неформальным объединением украинских аналитиков, выступающих за возврат ДНР и ЛНР в состав Украины и установление в них украинской власти.

Большинство опрошенных поддерживают сохранение связей с Донбассом. Однако наиболее уместным форматом отношений считают экономическую блокаду с сохранением гуманитарных отношений, передвижением людей, выплатой пенсий, водоснабжением и энергоснабжением. Так думают 52%. За полную блокаду выступают 37%.

53% считают, что органы местной власти в Донбассе должно избрать местное население после начала процесса реинтеграции, а 38% - чтобы их назначили из Киева.

Только 10% украинцев позволили бы местным властям сформировать местную полицию (что предусмотрено Минскими соглашениями). При этом 53% считают, что полиция Донбасса должна назначаться Киевом.

То же самое касается судебных органов: только 9% позволили бы местным органам власти формировать судебные органы, а 58% хотят, чтобы их назначала киевская власть.

75% украинцев отказывают людям, работавшим в органах власти ДНР и ЛНР, в праве продолжить свою работу в случае установления там украинской власти.

Было опрошено почти 2 тыс. респондентов. Приведенные результаты не учитывают опрошенных в той части Донбасса, которая контролируется украинской армией.

Напомним, Накануне.RU сообщало, что первый украинский президент Леонид Кравчук предложил дать Донбассу автономию, но без права обсуждать "святые для Украины вещи". Результаты опроса украинцев в целом совпадают с такой позицией, что делает выполнение Минских соглашений маловероятным.