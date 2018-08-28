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Пермское УФАС выдало предупреждение краевому Минспорта из-за выплат субсидий спортивным федерациям
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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Пермское УФАС выявило нарушения антимонопольного законодательства в работе министерства физической культуры и спорта Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольной службы.

Антимонопольщики проверили документы о предоставлении субсидий на спортивные мероприятия в 2017 г. за счет краевого бюджета. Деньги на основании постановления краевого правительства и приказа минспорта Прикамья получили "Федерация бодибилдинга Пермского края", "Пермская краевая федерация подводного спорта", "Пермская краевая федерация велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-шоссе, велоспорта-трека, велоспорта-ВМХ".

Как утверждают в антимонопольной службе, субсидии конкретным организациям на основании правовых актов власти могут выделить только с письменного согласия УФАС. Исключение - если преференции организации получают на основании законов о бюджете. Ни акт правительства, ни приказ министерства не является законом о бюджете.

"В данном случае речь идет о распределении бюджетных средств на организацию спортивных мероприятий. Фактически деньги были распределены адресно, равный доступ к этой возможности не был обеспечен всем хозсубъектам и нашего согласия так же не было запрошено", – пояснила начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова.

Пермское УФАС выдало краевому минспорта и региональному правительству предупреждение.

В пресс-службе министерства корреспонденту Накануне.RU сообщили о несогласии с выводами инспекции, поскольку в соответствии с законодательством РФ, предоставление субсидий региональным спортивным федерациям из бюджета Пермского края на возмещение затрат (финансовое обеспечение) на проведение спортивных и физкультурных мероприятий, включенных в календарный план, не является государственными преференциями.

"Предоставление субсидий региональным спортивным федерациям было предусмотрено законом Пермского края о бюджете Пермского края на соответствующий финансовый год и на плановый период и государственной программой Пермского края "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением правительства Пермского края", - сообщили в ведомстве.

Получить субсидию могло любое лицо, соответствующее установленным требованиям, и представившее необходимый пакет документов. В частности, у федерации-заявителя должна отсутствовать задолженность перед налоговыми органами и бюджетом Пермского края и наличие аккредитации министерства спорта РФ. В соответствии с федеральным законом в субъектах РФ не может действовать более одной аккредитованной организации по одному виду спорта.

"Порядком также не установлено, что получение субсидий одной некоммерческой организацией лишает другие некоммерческие организации права на получение аналогичной субсидии. Все региональные спортивные федерации по видам спорта находились в равных условиях", - отметили в минспорта Прикамья.

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28.08.2018 16:25 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:25 Екб

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Пермское УФАС выдало предупреждение краевому Минспорта из-за выплат субсидий спортивным федерациям
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