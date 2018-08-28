Ростехнадзор требует закрыть Серовский завод ферросплавов, где рабочий погиб из-за выплеска расплава металла

Уральское управление Ростехнадзора хочет приостановить эксплуатацию АО "Серовский завод ферросплавов", где в результате выплеска расплава металла из разливочного ковша был смертельно травмирован рабочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

После была проведена проверка.

"Было выявлено 26 нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности. В том числе были обнаружены нарушения, явившиеся непосредственно причиной несчастного случая, а именно: применение разливочного ковша, содержащего влажные заправочные материалы; отсутствие необходимой операции сушки разливочных ковшей; недостатки в технологической документации и неудовлетворительная организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объекте", - сообщили в Ростехнадзоре.

Протокол об административном правонарушении передан в Серовский районный суд с целью приостановки эксплуатации объекта.