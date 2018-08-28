Удар через себя: УЕФА признал Роналду автором лучшего гола в сезоне 2017/18

Португальский нападающий Криштиану Роналду признан автором лучшего гола в сезоне 2017/18. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

По итогам опроса болельщиков гол Роналду ударом через себя в ворота "Ювентуса" в Лиге чемпионов занял первое место. На втором мяч полузащитника "Марселя" Димитри Пайета в ворота "Лейпцига" в Лиге Европы. Ну а "бронза" у испанской футболистки Евы Наварро, отличившейся во встрече со сборной Германии на чемпионате Европы до 17 лет.

Напомним, этим летом Криштиану Роналду перебрался в "Ювентус" из "Реала", за который выступал с 2009 года. В первом же матче за итальянский клуб форвард сломал нос вратарю соперника. А первая домашняя игра "Реала" без Роналду установила антирекорд посещаемости за девять лет.