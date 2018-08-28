Список кандидатов на "почетное гражданство", где фигурирует Теодор Курентзис, направлен главе Прикамья

Депутаты пермской гордумы одобрили идею присвоить художественному руководителю театра оперы и балета Теодору Курентзису звание "Почетного жителя Пермского края", сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента.

Соответствующее представление внесено в адрес губернатора Максима Решетникова. Звание ему хотят дать "за заслуги в области культуры и значительный вклад в развитие музыкального искусства региона". Также в списке фигурируют ректор Пермского государственного медицинского университета имени академика Вагнера Ирина Корюкина и худрук и главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.

Отметим, Теодор Курентзис является кавалером Ордена Дружбы, а также восьмикратным обладателем Национальной театральной премии "Золотая маска". Евгений Тверетинов – заслуженный работник культуры Российской Федерации, полковник.