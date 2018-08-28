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Суд приостановил дело о банкротстве концерна "Тракторные заводы"
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суд молоток (2012) | Фото:

Арбитражный суд Чувашии приостановил производство по делу о банкротстве машиностроительного концерна "Тракторные заводы" (КТЗ), следует из картотеки арбитражных дел.
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Как сообщало Накануне.RU, Внешэкономбанк (ВЭБ) в конце октября 2017 года подал иск о признании банкротом крупнейшего российского машиностроительного концерна "Тракторные заводы" (КТЗ, производит бронетехнику для ВС, а также сельскохозяйственную, дорожную и прочую технику). Сумма исковых требований составляет 68,5 млрд рублей.

В начале августа руководитель госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предупредил премьер-министра Дмитрия Медведева о риске остановки работы концерна. В письме в адрес главы кабинета министров было сказано, что совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд рублей, из которых более 80 млрд рублей - это долг перед ВЭБ.

Отмечалось, что планы ВЭБ отказаться от ранее согласованной с "Ростехом" схемы урегулирования задолженности могут привести к срыву гособоронзаказа.

В концерн "Тракторные заводы" входит "Курганмашзавод", который производит БМП, а до недавнего времени занимался выпуском и БМД. При этом появлялась информация о том, что "Ростех" собирается обанкротить "Курганмашзавод" и объединить его с тульским КБП.

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28.08.2018 15:28 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:28 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.08.2018 20:57 Мск
"Ростех" предупредил о риске остановки концерна, в который входит "Курганмашзавод"








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Суд приостановил дело о банкротстве концерна "Тракторные заводы"
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