Суд приостановил дело о банкротстве концерна "Тракторные заводы"

Арбитражный суд Чувашии приостановил производство по делу о банкротстве машиностроительного концерна "Тракторные заводы" (КТЗ), следует из картотеки арбитражных дел.

Как сообщало Накануне.RU, Внешэкономбанк (ВЭБ) в конце октября 2017 года подал иск о признании банкротом крупнейшего российского машиностроительного концерна "Тракторные заводы" (КТЗ, производит бронетехнику для ВС, а также сельскохозяйственную, дорожную и прочую технику). Сумма исковых требований составляет 68,5 млрд рублей.

В начале августа руководитель госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предупредил премьер-министра Дмитрия Медведева о риске остановки работы концерна. В письме в адрес главы кабинета министров было сказано, что совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд рублей, из которых более 80 млрд рублей - это долг перед ВЭБ.

Отмечалось, что планы ВЭБ отказаться от ранее согласованной с "Ростехом" схемы урегулирования задолженности могут привести к срыву гособоронзаказа.

В концерн "Тракторные заводы" входит "Курганмашзавод", который производит БМП, а до недавнего времени занимался выпуском и БМД. При этом появлялась информация о том, что "Ростех" собирается обанкротить "Курганмашзавод" и объединить его с тульским КБП.