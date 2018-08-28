В футбольном клубе "Крылья Советов" заявили, что электроснабжение стадиона "Самара-Арена" полностью восстановлено. Речи об отмене ближайшего матча не идет.

Напомним, ранее стало известно, что "Самара-Арену" отключили от электричества за долги. Поставкой электроэнергии на стадион занимается ПАО "Самараэнерго". Ожидалось, что в ближайшее время в правительстве региона должно пройти совещание на эту тему.

Здесь проводит домашние матчи команда "Крылья Советов". В клубе прокомментировали ситуацию.

"Электроснабжение стадиона "Самара-Арена" восстановлено. 1 сентября арена примет очередной футбольный матч - "Крылья Советов" сыграют с "Анжи", - сообщает официальный Твиттер самарцев.

Какие-либо подробности не приводятся. В клубе заверили, что подготовка к предстоящему матчу идет в штатном режиме.

Стоит отметить, что этим летом на стадионе проходили игры чемпионата мира по футболу.