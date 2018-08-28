В Забайкалье неизвестные напали на караул воинского эшелона: проводится проверка

В Забайкалье проводится доследственная проверка по факту применения оружия карулом воинского эшелона, следовавшего на учения "Восток-2018", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

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Напомним, в результате инцидента есть погибший, еще трое получили ранения.

По данным ведомства, воинский эшелон следовал на полигон "Цугол" для участия в учениях. "Около 22 часов железнодорожный состав остановился на станции Петровский завод Петровск-Забайкальского района Забайкальского края. В соответствии с требованиями устава для охраны воинского эшелона выставлен караул", - говорится в сообщении.

Затем, как отмечает СКР, около 10 человек в первом часу ночи стали забрасывать часовых эшелона камнями. Несмотря на предупреждения военнослужащих нападавшие продолжили свои противоправные действия.

"В результате применения оружия один из нападавших получил ранения, от которых скончался. Установлено, что погибший, ранее судимый, находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в СКР.

Материалы в отношении нападавших будут переданы в органы прокуратуры для направления по подследственности.

Напомним, недавно в Чечне произошла серия нападений на полицейских. Оказалось, что нападавшими были подростки в возрасте от 11 до 16 лет.