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Открытая и мобильная: форум «Армия-2018» посетило больше 11 тысяч зрителей
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форум армия 2018, броневик тайфун (2018) | Фото:Уральский рабочий

На полигоне «Свердловский» завершился форум «Армия-2018». Самыми интересными стали два последних дня форума, когда на полигоне прошли показательные бои и демонстрация военной техники. Зрители увидели танковую засаду, бой в городских условиях и захват автомобильной колонны.

Если «бои» прогремели быстро, занимая буквально по 10-15 минут каждый, то показ военной техники и оборудования продолжался всё время, пока на полигон был открыт доступ для зрителей. Гости форума увидели как старую технику — БМП-1, танки Т-34, Т-72 и Т-80, артиллерийские установки «Мста» и «Гвоздика», — так и новые образцы. Военные рассказывали о своей технике, подсаживали детей, чтобы те могли забраться на башню танка, не отказывались фотографироваться со зрителями, а иногда и сами фотографировали желающих.

Одним из самых интересных экспонатов форума «Армия-2018» стал броневик «Тайфун», собранный для военной полиции России на базе «КамАЗа». Только вот на известный грузовик из Набережных Челнов эта машина мало похожа. Броневик весит более 19 тонн. Для сравнения, танк Т-34 весил от 25 до 30 тонн. «Тайфун» выдерживает попадания пуль калибра до 14,5 миллиметра, его колеса выдерживают даже подрыв на мине, а если колесо будет пробито пулями, то система автоподкачки позволит ехать дальше.

форум армия 2018, броневик тайфун(2018)|Фото:Уральский рабочий

"Даже если покрышка будет разорвана в клочья, «Тайфун» может ехать на одной камере, — рассказали военные полицейские, — И даже без камеры броневик еще сможет какое-то время ехать на так называемой докатке".

Экземпляр «Тайфуна», представленный на форуме, не имеет никакого вооружения, но вообще-то на этот броневик предусматривается установка пулеметов. Конечно, эта машина не предназначена для боя против танков и авиации, которыми управляют профессионалы. "Функционал «Тайфуна» — это бои в городских условиях, антипартизанская и антитеррористическая деятельность, эвакуация раненых, прикрытие военнослужащих от огня из стрелкового оружия, — рассказали военные полицейские,— Выстрелы из ручного противотанкового гранатомета этот броневик тоже выдержит".

форум армия 2018, военный, дети(2018)|Фото:Уральский рабочий

Хотя «Тайфун» на базе «КамАЗа» впервые был продемонстрирован публике только в 2013 году, он уже успел многократно засветиться во время военных действий в Сирии, где применялся российской военной полицией.

Там же, в Сирии, был испытан мобильный госпиталь Министерства обороны, который также увидели гости полигона «Свердловский». Госпиталь перевозится буквально одним «КамАЗом», но при развертывании образует сразу несколько палат, самая маленькая из которых — противошоковая. Чуть больше — операционная с двумя койками, где в день можно проводить 10-12 хирургических вмешательств. В этой палате есть почти все: ультрафиолетовые лампы для обеззараживания, бестеневые лампы для подсветки тела больного, приборы для снятия кардиограммы и снимков, даже дерматом — аппарат, который используют для пересадки кожи с неповрежденного участка на место ожога.

Большой ажиотаж вызвал оружейный кластер форума, где гости могли подержать в руках и прицелиться из самых разных видов стрелкового оружия — от «трехлинейки» и автомата ППШ до бесшумного автомата «АС-Вал» и схожей с ним снайперской винтовки ВСС. Одним из экспонатов был автомат АК-74 с подствольным гранатометом. "Этот автомат — старый, боевой, 1992 года рождения, — рассказал сержант-контрактник из 32-го городка, представлявший зрителям семейство АК, — Таких старых, «совершеннолетних» автоматов у нас очень много. А вот подствольник — еще мальчик, из него ни разу не стреляли".

Подствольный гранатомет весит более килограмма, что серьезно отяжеляет и без того нелегкий АК. Для стрельбы из подствольника надо упереть приклад автомата в бедро или в землю (что надежнее) под определенным углом. На подствольном гранатомете есть и свой прицел, но совершить из него точный выстрел очень сложно. Из такого оружия хорошо стрелять по окнам и дверям зданий, а вот на открытой местности он малоэффективен.

Всё время, пока полигон был открыт для посещения, не смолкала стрельба в тире, где мог проверить свою меткость и стар и млад. Инструкторы-военнослужащие только успевали выходить к очередной группе стрелков.

Форум «Армия-2018» успел принять более 11 тысяч зрителей (по оценке пресс-службы Центрального военного округа). Гостями полигона стали не только екатеринбуржцы, но и жители Свердловской области и даже соседних регионов. "Вечером, когда мы уже собирали всю технику и отправляли ее обратно в городок, на полигон всё еще приезжали люди и спрашивали, где тут проходит форум", — рассказал прапорщик, техник одной из частей в 32-м городке.

форум армия 2018,(2018)|Фото:Уральский рабочий

Нет сомнений, что в следующем году, если площадки форума снова откроются под Екатеринбургом, число зрителей станет еще больше. Это прекрасная возможность увидеть армию своими глазами, потрогать технику и оружие, пообщаться с солдатами и офицерами. А можно было и стать одним из этих солдат, точнее заявить о таком желании — на форуме работал мобильный пункт приема на контрактную службу. Зрителям был приятно видеть такую армию: открытую, мобильную, вежливую и уверенную в своей мощи.

 

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28.08.2018 15:02 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:02 Екб

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Открытая и мобильная: форум «Армия-2018» посетило больше 11 тысяч зрителей
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