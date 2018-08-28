Жителю Тюменской области грозит психбольница за надругательство над восьмилетней девочкой

41-летнего жителя Ялуторовского района обвиняют в изнасиловании восьмилетней девочки, которая шла в библиотеку сдавать книгу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, 16 июня 2008 г. мужчина приехал в Тюмень из Ялуторовского района к своей сестре в гости. В тот же день он встретил на улице восьмилетнюю девочку, которая шла в библиотеку, чтобы сдать книгу. Злоумышленник схватил ее за руку и, угрожая ножом и убийством, насильно привел в лес за железнодорожными путями и надругался.

Найти предполагаемого педофила помогла федеральная база данных геномной информации, введенная в 2018 г. Она создана из накопленных данных ДНК, полученных в результате производства судебных экспертиз, экспертных исследований. Девушка уверенно опознала обидчика, он дожидается суда под арестом. Ему вменяют изнасилование девочки, соединенное с угрозой убийства, а также насильственные действия сексуального характера.

Проведенная летом комплексная судебная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый страдает "сексуальным предпочтение детей". По мнению экспертов, он нуждается в принудительном наблюдении и лечении у психиатра в амбулаторных условиях. Дело ушло в Ленинский райсуд Тюмени.