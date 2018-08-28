В Магнитогорске суд приостановил работу предприятия по производству минерального порошка из-за выбросов

В Магнитогорске суд приостановил на 30 суток деятельность предприятия ООО "Новое дело" по производству минерального порошка. У организации не было специального разрешения на выброс вредных веществ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минэкологии.

В апреле прошлого года предприятие обязали разработать и утвердить проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и получить разрешение на выбросы. Проект был разработан, но разрешения на выбросы "Новое дело" так и не получило.

Предприятие проводит пуско-наладочные работы по транспортировке, дроблению и сортировке горной массы и осуществляло пробные пуски дробильного оборудования. При этом в атмосферный воздух выбрасывались загрязняющие вещества. На производстве находится 71 источник выбросов, из которых два организованных и 69 неорганизованных. В атмосферу от их работы поступают 14 наименований газообразных и жидких, семь твердых загрязняющих веществ.