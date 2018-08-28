В Екатеринбурге задержали мужчину за контрабанду запрещенных таблеток

В Екатеринбурге сотрудники городской таможни задержали мужчину за контрабанду сильнодействующих анаболиков. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, он был задержан в одном из почтовых отделений при получении посылки из Белоруссии

У задержанного было обнаружено несколько запрещенных препаратов - 200 стероидов "Становер", а также ампула с жидкостью под названием "Testropol-100". Согласно заключению экспертов, эти таблетки содержат станозолол, который является сильнодействующим веществом и запрещен к ввозу на территорию России.

На мужчину завели уголовное дело по статье 226.1 уголовного кодекса РФ – "Контрабанда сильнодействующих веществ". Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.