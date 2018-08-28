В Тюменской области резко возросло число отравившихся грибами

В Тюменской области жертвами "тихой охоты" - так называют сбор грибов - с начала августа стали 11 человек. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора с 1 по 24 августа зафиксировано 11 случаев отравления грибами. Для сравнения: в прошлом году было зафиксировано всего лишь четыре таких случая.

Всего с начала сезона сбора грибов - с апреля 2018 г. зафиксировано 14 случаев отравлений. Из них три - в Тюменском районе и 11 в Тюмени.

Как отмечают в ведомстве, отравившиеся ели грибы, которые собрали и приготовили самостоятельно. У всех пострадавших отмечалась легкая и средняя степень отравления. Среди детей и подростков случаев отравлений грибами в текущем сезоне не зарегистрировано.