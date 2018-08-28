В Свердловской области создан педагогический кластер для непрерывной подготовки кадров

В Свердловской области создан педагогический кластер, который обеспечит непрерывную подготовку высококвалифицированных учительских кадров. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Соответствующее соглашение между региональным Минобром и образовательными организациями было подписано сегодня, 28 августа, на традиционном областном августовском педагогическом совещании. В созданный педагогический кластер вошли свердловские учебные заведения, имеющее лицензию на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических кадров: УрГПУ, РГППУ, УрФУ, Гуманитарный университет, Институт развития образования и областной педколледж.

В рамках кластера будет проводиться работа не только с педагогами. В числе других задач - профориентация школьников, которые могут в будущем прийти в профессию, а также информационная и методическая поддержка студентов педагогических вузов.

Министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов (на фото) отметил, что научная и педагогическая школы региона имеют большой потенциал: вузовское сообщество сегодня с большой готовностью отзывается за запрос сферы образования в части повышения квалификации и переподготовки учителей.

"У каждого вуза, вошедшего в кластер - своя миссия, каждый имеет свою специфику. И наша задача - объединить весь имеющийся потенциал в одну систему. Мы сегодня впервые выстраиваем генеральную линию, которая обеспечит высококачественную подготовку и переподготовку педагогов", - сказал министр.