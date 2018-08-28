Песков не слышал об обсуждениях "американской" куртки Путина с нашивкой "Армия России"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оказался не в курсе того, что в СМИ обсуждается бренд куртки, в которой Владимир Путин был на отдыхе в Туве.

В публикациях говорится, что Путин якобы был одет в куртку американского бренда Abercrombie & Fitch с нашитым логотипом "Армия России", сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, ему "ничего неизвестно", потому ничего сказать по этому поводу он не может.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента, по пути в Кемерово Путин решил вылететь раньше и провел эту субботу и воскресенье на Енисее. Как выразился пресс-секретарь, президент "походил по горам, полюбовался красотами".

Сегодня на сайте Кремля появились фотографии с отдыха, на которых глава государства одет в куртку цвета хаки.