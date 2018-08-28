РЖД заплат штраф за небезопасный вокзал в Екатеринбурге

Суд оштрафовал ОАО "РЖД" на 100 тыс. руб. за повторное нарушение требований по обеспечению транспортной безопасности. В ходе проверки Ространснадзора был выявлен целый ряд нарушений по оснащенности техническими средствами и количеству контрольно-пропускных пунктов на ЖД вокзале в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского облсуда.

Первое постановление о назначении ОАО "РЖД" административного наказания было вынесено еще в октябре 2017 года. Представители организации подавали апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой просили об отмене постановления судьи с прекращением производства по делу. Они ссылались на малозначительность правонарушения.

Вопреки доводам жалобы, в материалах дела не нашли доказательств того, что РЖД выполняет все необходимые меры по обеспечению безопасности. Судья оставил в силе решение суда первой инстанции и счел наказание справедливым.