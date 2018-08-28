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Путин выступит в телеобращении к нации по повышению пенсионного возраста

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Новости
28.08.2018 14:50 Мск (16:50 Екб)
политика | В России
"А потом выступает Путин в качестве доброго следователя"
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Владимир Путин в Туве (2018) | Фото:

Президент России Владимир Путин намерен завтра выступить с телеобращением, в котором обозначит свою позицию по законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Ранее Путин в Омске на совещании по социально-экономическим вопросам с членами кабинета министров заявил, что правительство исходило из жестких экономических условий при формировании изменений в пенсионном законодательстве.

"Прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться сотни миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан, здесь нельзя действовать механически, формально, и только взвешенно, и только осторожно", - добавил Путин, заметив, что в предлагаемых нормах законопроекта должно присутствовать "человеческое измерение".

Эксперты отмечают, что последнее решение президента по вопросу пенсионной реформы предугадать сложно. Среди основных версий - снижение пенсионного возраста от заявленной планки 65/63 до 63/60 и (или) увеличение переходного периода.

Российский левый политик, секретарь ЦК "Объединенной коммунистической партии" Дарья Митина считает, что анонсированное выступление Путина не станет откровением, речь, скорее всего, пойдет о некотором смягчении, но не об отказе от пенсионной "реформы".

"Вся сумма утечек, которая идет из Кремля на эту тему, говорит о том, что был реализован некий сценарий, - сказала Накануне.RU эксперт. - Из недр правительства вышел жесткий вариант "реформы", народ пошумел, высказал свое мнение, весь негатив выплеснулся на правительство в целом и на ряд персоналий. А потом выступает Путин в качестве доброго следователя - по классический схеме "разводки". По тем утечкам информации, которые есть сейчас, можно судить, что, якобы, Путин заявит о выходе на пенсию в возрасте 63 года для мужчин и 60 лет для женщин. И все будут рукоплескать, говорить о том, какой у нас замечательный, мудрый президент, как он о нас заботится, какое у нас замечательное социальное государство".

Однако, по мнению Митиной, граждане "в сухом остатке" получат то же самое повышение пенсионного возраста, но в варианте пять лет для женщин и три года для мужчин.

"При этом останется полная неизвестность по всем остальным аспектам "реформы", потому что пенсионный возраст - лишь одна из многих позиций, - считает политик-коммунист. - Если, например, не ликвидировать Пенсионные фонды как ненужных посредников, начав выплачивать пенсии напрямую из бюджета, ничего не изменится. Администрации президента удалось направить недовольство в русло критики пенсионного возраста, хотя на самом деле речь идет о комплексной пенсионной реформе".

Среди нюансов, которые остались без внимания широкой публики, политик назвала: избыточную систему посредников, стоящих у пенсионных денег (в том числе отделения Пенсионного фонда, чьи здания поражают своей роскошью); отсутствие дифференцированной шкалы отчислений в ПФ для предприятий различных форм собственности и людей с разным достатком; "серые" зарплаты как способ ухода субъектов предпринимательства от налогообложения. Все эти факторы, по словам Митиной, и создают дефицит средств ПФ, а повышение пенсионного возраста ситуацию не исправит.

Отметим, что вышеназванные факторы не раз становились поводами для дискуссий среди научного и экономического сообщества, но выводы экспертов власть словно не замечала. На прошлой неделе в Госдуме проводили парламентско-общественные слушания по вопросу "реформы", которые завершились ничем - новых решений не принято, все стороны остались при своем мнении. В такой ситуации по-прежнему сложно понять, как Путин относится к изменениям пенсионного законодательства.

"Кремлевская пропаганда строится на том, что президент у нас как бы вне критики, выше любой схватки, - заявила Митина. - Нам настойчиво вдалбливали: Путин пенсионной "реформой" не занимается, это прерогатива правительства, вопрос даже не к [главе кабмина Дмитрию] Медведеву, а к министрам. Находят даже каких-то либералов, которые, якобы, проект "реформы" подняли. На самом деле это чистой воды манипуляция общественным сознанием: у нас президентская республика с гипертрофированной ролью исполнительной власти, президента. Глава государства, согласно Конституции, генератор не только внешней политики, но и внутренней".

Напомним, что Путин 20 июля на стадионе "Калининград-Арена" уже комментировал пенсионную реформу.

"Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов [пенсионной реформы] мне нравится, я, как тогда, так и сейчас, могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста", – говорил президент.

Другие новости по темам: Президент РФ, Владимир Путин, пенсионная реформа, Дарья Митина
28.08.2018 14:50 Мск | Андрей Яловец
16:50 Екб

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"А потом выступает Путин в качестве доброго следователя"
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