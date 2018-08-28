Куйвашев дал старт подготовке проекта бюджета Свердловской области на 2019 год

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев дал старт подготовке проекта областного бюджета на 2019 год и плановый период.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, он утвердил состав комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления по исходным данным для расчета межбюджетных трансфертов из областной казны. Теперь до 5 сентября муниципалитетам предстоит согласовать с Минфином исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов, а с 10 по 25 сентября в министерстве пройдут согласительные процедуры, в которых примут участие представители местной, региональной власти и депутатского корпуса.

По данным областного министра финансов Галины Кулаченко, в прошлом году по итогам такой работы дополнительно на муниципальные нужды было распределено более 9 млрд руб., а межбюджетные трансферты из областного бюджета были рассчитаны с ростом к 2017 году в 1,4 раза.