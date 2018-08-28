На нескольких станциях МЦК в Москве пассажирам раздают воду из-за 30-градусной жары

На нескольких станциях Московского центрального кольца в Москве пассажирам раздают воду из-за 30-градусной жары, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного метрополитена.

"Август совсем не хочет уходить и радует тёплыми днями. А мы вас радуем водой! Сегодня на станциях МЦК: Зорге, Окружная, Андроновка, Локомотив, Лихоборы, Угрешская, Панфиловская", - говорится в сообщении подземки в Twitter.

Август совсем не хочет уходить и радует тёплыми днями. А мы вас радуем водой! Сегодня на станциях МЦК: Зорге, Окружная, Андроновка, Локомотив, Лихоборы, Угрешская, Панфиловская. pic.twitter.com/TvJXErJrek — Мосметро (@MoscowMetro) 28 августа 2018 г.

Ранее в своем микроблоге ГУ МЧС по Москве опубликовало предупреждение о сильной жаре в столице.

"По прогнозу Росгидромет 28 августа с 13.00 до 18.00 в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30..31°С", - отметили в ведомстве. Жителей и гостей столицы призвали быть осторожными и избегать перегрева.