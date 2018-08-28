"Фонд развития промышленности" Челябинской области: инвестиции на 1,4 млрд и создание 400 рабочих мест

На заседании комитета по промышленной политике и транспорту Законодательного собрания Челябинской области сегодня были озвучены планы по поддержке промышленности региона. В результате мер поддержки, по словам председателя комитета Андрея Самсонова, в ближайшее время область может получить до 1,4 млрд руб. инвестиций, будет создано до 400 новых рабочих мест, передает корреспондент Накануне.RU.

Из областного бюджета уже выделен почти 21 млн руб. в виде имущественного взноса для "Центра кластерного развития". В 2018 г. заключено три договора по льготным займам в проектах импортозамещения, благодаря чему ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" сумел привлечь около 30 млн (производство подшипников для ж/д вагонов), ООО "МТПК" - 20 млн (производство стабилизаторов для автомобилей, в том числе в рамках проекта "Кортеж") и ООО "Айрон Кинг" - около 9,8 млн руб. (спортинвентарь).

В рамках партнерских проектов между областным "Фондом развития промышленности" и аналогичной федеральной структурой предприятия в Челябинской области получают финансирование по различным программам на сумму в 70 млн руб. В нынешнем году подписан первый специальный инвестиционный контракт (СПИК) с федеральным участием, средства достанутся ООО "Интерпак-М".