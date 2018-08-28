Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-министра спорта Челябинской области Серебренникова

24 сентября суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра спорта Челябинской области Юрия Серебренникова, осужденного за взяточничество. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Металлургического районного суда.

Напомним, в марте 2016 года Юрия Серебренникова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 млн руб. Он обвинялся в получении взятки в крупном размере, а также трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере. Следствие считало, что Серебренников с 2011 по 2013 годы получал от директоров спортивных клубов взятки в крупном и особо крупном размерах за включение спортивных клубов в перечень команд, имеющих право на поддержку за счет средств областного бюджета, а также подписание договоров о выделении субсидий для этих клубов.

В колонии экс-чиновник заведует тюремным клубом и проводит спортивные мероприятия.