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от издателя  |  комментариев: 1


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Новости
28.08.2018 13:58 Мск (15:58 Екб)
общество | В России
Telegram согласился передавать спецслужбам данные подозреваемых в терроризме
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Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах, если на это есть соответствующее решение суда. Об этом сообщил адвокат мессенджера Павел Чиков ресурсу "Код Дурова".
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Ранее Верховный суд признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в Telegram.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ФСБ ключи для дешифровки переписки российских пользователей. При этом попытки заблокировать Telegram в России пока не увенчались успехом - мессенджер с перебоями, но работает у большинства пользователей.

СМИ писали, что для обхода блокировок в России Telegram может использовать технологии, которые еще около десяти лет назад были запатентованы российскими военными специалистами.

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28.08.2018 13:58 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:58 Екб

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Telegram согласился передавать спецслужбам данные подозреваемых в терроризме
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