Telegram согласился передавать спецслужбам данные подозреваемых в терроризме

Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах, если на это есть соответствующее решение суда. Об этом сообщил адвокат мессенджера Павел Чиков ресурсу "Код Дурова".

По новой политике конфеденциальности, Telegram по распоряжению суда может раскрыть IP-адрес и номер телефона пользователя. При этом о переписке не упоминается.

Ранее Верховный суд признал законным требование ФСБ о дешифровке сообщений в Telegram.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ФСБ ключи для дешифровки переписки российских пользователей. При этом попытки заблокировать Telegram в России пока не увенчались успехом - мессенджер с перебоями, но работает у большинства пользователей.

СМИ писали, что для обхода блокировок в России Telegram может использовать технологии, которые еще около десяти лет назад были запатентованы российскими военными специалистами.