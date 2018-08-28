На Южном Урале памятник Сталину, найденный в пруду, предлагают вернуть на дно водоема

Памятник Сталину, поднятый со дна пруда в Кусе, предлагают вернуть в водоем. С такой инициативой выступила активисты общественного движения "Гражданский патруль", передает корреспондент Накануне.RU.

Общественники предлагают вернуть монумент на дно пруда и сделать площадку для подводного плавания. Для этого необходимо расчистить и благоустроить данную территорию, углубив сам пруд.

"Считаем, что возвращение памятника на то место, где он пролежал более полувека и оборудование площадки для подводного плавания, позволит создать точку притяжения для внутреннего и международного туризма", - считает руководитель общественного движения Ростислав Антонов.

Соответствующее обращение уже направлено в администрацию Кусы.

Напомним, в Кусе 4 августа со дна городского пруда достали фрагменты памятника Иосифу Сталину, пролежавшие в воде около 60 лет. Перед капитальным ремонтом плотины из городского пруда была спущена вода, на дне водоема стали видны фрагменты памятника Сталину. Их обнаружил фотограф Андрей Парфенов, который опубликовал фотографию в социальной сети. Изображение увидели активисты движения "Суть времени" и решили извлечь вождя и восстановить. Общественники намерены найти недостающие части, реставрировать монумент и установить на центральной улице города, но у властей Кусы другие планы – они хотят выставить разрушенный памятник в музее.