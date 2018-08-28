Безопасность в День города и на выборах мэра Москвы будут охранять более 42 тысяч человек

Безопасность на День города и выборы мэра Москвы 8 и 9 сентября будут охранять свыше 42 тысяч человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения массовых мероприятий, посвященных Дню города, 8 и 9 сентября планируется задействовать наряд свыше 42 тысяч человек", - говорится в сообщении. Среди них порядка 25 тыс. - это сотрудники полиции, свыше 10 тыс. человек - сотрудники и военнослужащие Росгвардии по Москве, 3 тыс. народных дружинников и более 4 тыс. представителей частных охранных организаций.

"Для предотвращения террористической угрозы в качестве заградительных сооружений планируется использовать не менее 150 единиц грузового автотранспорта", - добавили в ведомстве.

Всего 8 и 9 сентября в Москве пройдет более 500 торжественных и праздничных мероприятий.