РФ создала в Средиземном море мощнейшую группировку кораблей. Восемь из них оснащены "Калибрами"

Минобороны развернуло в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за все время участия в сирийском конфликте. В ее состав входят 10 кораблей, восемь из которых оснащены крылатыми ракетами "Калибр", а также две подводные лодки.

Ранее о том, что корабли ВМФ России с крылатыми ракетам "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море, заявил президент России Владимир Путин.

Как сообщают "Известия", в настоящее время в акватории находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

На крейсере "Маршал Устинов" развернут мощный противокорабельный ракетный комплекс "Вулкан".

Напомним, в российском военном ведомстве заявили, что США наращивают число носителей крылатых ракет в Ближневосточном регионе для подготовки к удару по Сирии. В Пентагоне это опровергли.

При этом, по данным СМИ, США сообщили о планах нанести новый "более мощный" удар по Сирии из-за якобы готовности властей использовать химоружие при освобождении территорий, контролируемых террористами.