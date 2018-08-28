Глава ДНР Александр Захарченко награжден Орденом Почета Южной Осетии за вклад в развитие дружеских отношений между народами. Награду ему вручил президент северокавказской страны Анатолий Бибилов, куда Захарченко прибыл для участия в торжествах по случаю 10-й годовщины признания Россией государственной независимости Южной Осетии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации главы ДНР.

Захарченко поблагодарил руководство Южной Осетии за награду и помощь в становлении ДНР.

"То, что делает для нас Южная Осетия, нельзя переоценить. Осетины первыми признали независимость ДНР и ЛНР, и мы никогда не забудем то, что вы для нас сделали. Есть братья по крови, а есть братья по духу, и братство по духу часто бывает сильнее. Мы с вами братья по духу", - сказал он.

На днях о роли Южной Осетии в помощи ДНР и ЛНР заявил помощник президента России Владислав Сурков.

"Все мы знаем, что та финансовая, торговая, экономическая, юридическая и организационная инфраструктура, которая создана в Южной Осетии для этих республик, является дорогой жизни в условиях блокады, которую совершает в отношении народа Донбасса киевский режим", - подчеркнул Сурков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом году ДНР и Южная Осетия подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Во время нынешнего визита Бибилов и Захарченко подписали Соглашение о взаимном сотрудничестве и обмене правовой информацией между Верховным судом Южной Осетии и Верховным судом ДНР.