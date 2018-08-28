"Атомстройкомплексу" отказали в иске на тему укладки брусчатки в центре Екатеринбурга

Арбитражный суд Свердловской области полностью отказал в иске "Атомстройкомлекса" в адрес МУП "Городское благоустройство". Компания хотела, чтобы МУП приняло укладку брусчатки в центре Екатеринбурга и оплатило работы в размере 6,3 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается на сайте суда, встречный иск МУПа удовлетворен частично. Мотивировочное решение по делу не опубликовали.

"Мы обратимся в суд, с нами поступили не по закону: нельзя требовать того, чего мы сделать не можем, нельзя ставить невыполнимые задачи. Мы считаем, что свою задачу мы выполнили. Объекты надо обсуждать с гражданами, тогда такой тяжёлой взрывоопасной ситуации не будет", - говорил ранее генеральный директор "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев.

Напомним, что контракт на реконструкцию проспекта Ленина "Атомстройкомплекс" заключал с управлением благоустройства администрации города. По словам Ананьева, общая сумма контракта на ремонт всего проспекта составляла 400 млн руб., из них 7 млн руб. - за замену брусчатки. Их компания и намеревалась вернуть с мэрии через суд.