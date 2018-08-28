Группа подростков избила двух жителей Петербурга в Таврическом саду

В Таврическом саду в Санкт-Петербурге группа подростков избила двух местных жителей, по данному факту полиция возбудила дело о побоях, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Инцидент произошел 24 августа вечером около одного из домов по Таврической улице. "Группа неизвестных подростков, из хулиганских побуждений, жестоко избила двух местных жителей", - говорится в сообщении. Потерпевшие были госпитализированы в больницу.

Следователи рассматривают вопрос о принятии в свое производство данного уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данным местных СМИ, в результате инцидента пострадали 24-летний учитель гимназии и его друг. Информация об этом проверяется властями города.