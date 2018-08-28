Пермский БК "Парма" получит 60 млн, несмотря на непопадание в плей-офф

Депутаты Пермской городской думы на сегодняшнем заседании продлили расходные обязательства для баскетбольного клуба "Парма", не сумевшего в этом сезоне выйти в плей-офф. Из городской казны клуб получит 60 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

По словам заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой, между клубом, администрацией города и городской думой заключено трехстороннее соглашение, в котором указаны показатели результативности клуба: выход в плей-офф, высокая посещаемость матчей и участие клуба в городских мероприятиях.

Из трех показателей невыполненным остался только один - по итогам этого сезона "Парма" заняла 11 место в турнирной таблице и не смогла выйти в плей-офф. От команды, занявшей восьмое место, "Парму" отделяет только одно очко. Таким образом, клуб, хоть и не сумел выполнить задачу, поставленную народными избранниками перед руководством "Пармы", все же значительно улучшил свои результаты. Для сравнения, в прошлом году команде удалось занять лишь 13 место - 23 из 24 матчей было проиграно.

"Пермь – город с сильными баскетбольными традициями, кроме московского ЦСКА только пермская команда "Урал-Грейт" становилась чемпионом страны. В Перми очень популярен баскетбол три на три, который включен в программу Олимпийских игр 2020 г. Согласно ежегодному статистическому отчету, среди систематически занимающихся спортом пермяков, баскетбол на втором месте по популярности среди видов спорта. Матчи единой лиги ВТБ в Перми являются самыми посещаемыми в стране. Так, матчи "Пармы" в УДС Молот в сезоне 2017-2018 посещало в среднем 4 тыс. 700 человек за матч. Также в Перми на соревнованиях успешно выступают детские и юношеские команды. В Перми выстроена полноценная вертикаль баскетбола от школьных спортивных клубов до профессионального баскетбольного клуба, выступающего в главной лиге страны", - отметила Людмила Гаджиева.

В проекте бюджета Перми на 2019 г. и плановый период предусмотрены средства объемом 60 млн руб., еще 70 млн руб. клуб получит из краевого бюджета. Также "Парма" привлекает спонсорские средства в размере 60 млн руб. Продажа билетов приносит клубу около 10 млн руб. Отметим, что среди российских клубов бюджет "Пармы" в лиге ВТБ считается одним из самых маленьких.

"В лигу ВТБ мы направили отчет о 218 млн руб. При этом краевое финансирование - 70 млн руб, городское - 60 млн руб., остальная сумма - внебюджетные средства. Нашим крупнейшим спонсором является компания "Т Плюс", значительная часть средств - от продажи билетов. И примерно 50% - бартерные отношения с партнерами-спонсорами. Мы рекламируем воду или питание. Они предоставляют нам какие-то услуги", - прокомментировал заработок "Пармы" гендиректор клуба Александр Башминов.

Депутат пермской гордумы Владимир Плотников, который в прошлом году заявил, что без выхода в плей-офф "Парме" не следует рассчитывать на финансирование, поинтересовался, какие задачи ставит клуб в этом сезоне. Александр Башминов заверил народного избранника, что задачу выхода в плей-офф никто не снимает.

"Но, учитывая обстоятельства, которые связаны прежде всего с бюджетами клубов, мы можем констатировать факт, что команда достаточно успешно, я бы даже сказал хорошо, прошла сезон. Команда сражалась, остановилась в зоне плей-офф всего в одной победе", - заявил Башминов.

Он отметил, что у "Пармы" было много игр, в которых до победы не хватило буквально нескольких очков, в том числе с топовыми соперниками. В ответ на это заявление Владимир Плотников заявил, что в случае новых побед финансирование баскетбольного клуба могут увеличить. В частности, за счет средств, которые должны были пойти футбольному клубу "Амкар".

"В прошлом году я высказывал целый ряд сомнений: нужно ли городу брать на себя добровольные расходные обязательства в части поддержки профессионального спорта. Но, с другой стороны, стало понятно что динамика развития баскетбола серьезна и главное - вовлеченность "Пармы" в городские мероприятия превысила даже плановые показания. В следующем году точно ждем "Парму" в плей-офф", - поделился мнением депутат Илья Лисняк.

Депутат Сергей Богуславский заявил, что заметны "поступательные движения клуба вперед и не хотелось бы каким-то образом ограничивать бюджет".

Также участники заседания отметили, что в новом сезоне "Парма" представит болельщикам обновленный состав команды, в которую войдут ранее неизвестные широкой публике игроки.

В итоге 29 из 30 депутатов поддержали выделение 60 млн руб. баскетбольному клуба "Парма". Один народный избранник воздержался.

В первом туре Единой лиги ВТБ пермская "Парма" на выезде сыграет с латвийским ВЭФ. Матч пройдет на стадионе Arena Riga 8 октября.

Напомним в прошлом году ряд профессиональных клубов столкнулся с недостатком финансирования. На проблемы жаловался и футбольный клуб "Амкар", который 13 июня лишился лицензии РФС на следующий сезон, а позже - принял решение о ликвидации. Хоккейный клуб "Молот-Прикамья", напротив, сумел погасить все имеющиеся задолженности и найти спонсоров.

Вместе с тем власти Пермского края приняли решение в 2018 г. сохранить финансирование клубов на уровне текущего года, вопреки ранее звучавшим заявлениям о ежегодном сокращении финансирования на 5% для того, чтобы "научить клубы зарабатывать самостоятельно".