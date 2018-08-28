ВСУ ракетой подбили в ДНР грузовик, водитель погиб

Украинские боевики утром обстреляли в Докучаевске грузовой автомобиль БелАЗ, в результате чего водитель погиб на месте.

От обстрела машина загорелась. Как заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, по машине была прицельно выпущена управляемая ракета "Фагот".

Представительство ДНР в СЦКК запросило гарантии безопасности для эвакуации тела погибшего.

Как сообщало Накануне.RU, 7 августа ВСУ ракетным ударом уничтожили в ДНР машину скорой помощи, убив троих человек.