Стадион "Самара-Арена" отключили от электричества за долги

Энергоснабжение стадиона "Самара-Арена" временно приостановлено в связи с накопившимися долгами за электричество, сообщает "Интерфакс".

Поставкой электроэнергии на стадион занимается ПАО "Самараэнерго".

По данным источника, в ближайшее время в правительстве региона должно пройти совещание на эту тему.

Отметим, на стадионе проводит домашние матчи команда "Крылья Советов", 1 сентября она должна сыграть на этой арене с "Анжи".

Как ранее сообщало Накануне.RU, построив и реконструировав к чемпионату мира по футболу 12 стадионов и 95 тренировочных площадок, власти задумались о том, как сохранить объекты спортивной инфраструктуры после соревнований. На эти цели необходимо потратить 16 млрд рубей.

Президент поручил вывести стадионы ЧМ-2018 на самоокупаемость к 2024 году.