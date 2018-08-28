Позиция Путина по пенсионной "реформе" будет объявлена в формате телеобращения

Стало известно, каким образом президент России Владимир Путин объявит свою позицию по пенсионной "реформе".

Напомним, ранее сообщалось, что президент может объявить о смягчении пенсионной "реформы". На сегодняшнем совещании по социально-экономическим вопросам в Омске Путин заявил, что озвучит свою позицию по этому вопросу "в ближайшее время".

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что выступление президента будет в формате телеобращения. Оно состоится в среду, 29 августа.

Напомним, на днях Песков, комментируя возможное смягчение пенсионной "реформы" Путиным, заявил, что ему "нечего сказать".