В Амурской области перед судом предстанет 38-летний мужчина, совершивший в 2012 году преступление против половой неприкосновенности 8-летней девочки

В Амурской области перед судом предстанет 38-летний мужчина, обвиняемый в преступлении в 2012 году против половой неприкосновенности малолетней, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Отмечается, что ранее обвиняемый был судим - в 2003 году его приговорили за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней к 8 годам колонии строгого режима. В феврале 2011 года от был освобожден, однако в июне 2012 года вновь совершил аналогичное преступление против 8-летней девочки. "При этом мужчина был знаком с ее родителями, часто приходил к ним домой и неоднократно оставался с потерпевшей один на один. Девочка ничего не рассказывала родителям о произошедшем, так как была запугана обвиняемым", - говорится в сообщении.

Об этом стало известно только в июне 2017 года, когда обвиняемый, отбывая наказание в виде 20 лет лишения свободы по приговору 2014 года за совершение им аналогичных преступлений, написал явку с повинной и сознался в содеянном.

По данным медэкспертизы обвиняемый вменяем, но в то же время было признано, что он нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у психиатра.

Дело будет рассматриваться в суде по существу.