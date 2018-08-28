Дракой полицейских в подмосковном ресторане займется управление по расследованию особо важных дел

Выяснением обстоятельств драки полицейских в Подмосковье займется управление по расследованию особо важных дел. Решение принято в связи в возникшим резонансом.

Напомним, в ночь с 20 на 21 июля в одном из ресторанов города Павловского Посада между сотрудниками полиции и группой гражданских произошла потасовка, переросшая в драку, в ходе которой один из силовиков нанес своему оппоненту не менее трех ударов руками и ногами по голове. Мужчина был госпитализирован в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

Сейчас 36-летнему полицейскому предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Он взят под стражу. Ранее в МВД заявляли, что гражданские - это сотрудники одного из подразделений ГИБДД Московской области, которые находились на месте происшествия в свободное от службы время.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, в связи с тем, что уголовное дело вызвало общественный резонанс, представляет особую сложность, а также для полного и объективного расследования принято решение о передаче его в управление по расследованию особо важных дел. Как заверили в ведомстве, в самое ближайшее время будут проведены необходимые следственные действия для закрепления доказательственной базы.